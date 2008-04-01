До Харкова прибула комісія МОЗ
15:06, 01 квітня 2008Харьків
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Перевірятимуть Сабурову дачу
Харків. 1 квітня. УНІАН. Сьогодні до міста Харків прибула комісія Міністерства охорони здоров’я України, створена за наказом міністра галузі з метою перевірки ситуації, що склалася довкола Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3.
Про це повідомляє офіційний сайт облдержадміністрації.
О 14.30 відбудеться зустріч заступника голови обласної державної адміністрації Ігоря Терехова з членами комісії МОЗ України.
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