До Харкова прибула комісія МОЗ

15:06, 01 квітня 2008
Харьків
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Перевірятимуть Сабурову дачу

Харків. 1 квітня. УНІАН. Сьогодні до міста Харків прибула комісія Міністерства охорони здоров’я України, створена за наказом міністра галузі з метою перевірки ситуації, що склалася довкола Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3.

Про це повідомляє офіційний сайт облдержадміністрації.

О 14.30 відбудеться зустріч заступника голови обласної державної адміністрації Ігоря Терехова з членами комісії МОЗ України.

 

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