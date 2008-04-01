До Харкова прибула комісія МОЗ

Перевірятимуть Сабурову дачу

Харків. 1 квітня. УНІАН. Сьогодні до міста Харків прибула комісія Міністерства охорони здоров’я України, створена за наказом міністра галузі з метою перевірки ситуації, що склалася довкола Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3. Про це повідомляє офіційний сайт облдержадміністрації. О 14.30 відбудеться зустріч заступника голови обласної державної адміністрації Ігоря Терехова з членами комісії МОЗ України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter