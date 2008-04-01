Восени у Харкові пройде інвестфорум

Харків. 1 квітня. УНІАН. Восени у Харкові планується провести міжнарордний інвестиційний форум.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, про це сьогодні на засіданні постійної комісії міськради з міжнародного співробітництва та інвестицій поінформував начальник управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Андрій ПРОСКУРІН.

За його словами, на організацію цього заходу передбачається витратити 495 тис. грн. Кошти підуть на проведення підготовчих виставок, конкурсів та фестивалів з метою популяризації продукції виробників.

Відповідні витрати передбачені в комплексній програмі підтримки розвитку малого підприємництва в Харкові на 2007-2008 роки. Кошторис програми на цей рік буде затверджений на черговій сесії міськради, яка запланована на 16 квітня. Депутатам буде запропоновано затвердити на реалізацію програми 660 тис. грн., повідомив А.ПРОСКУРІН.