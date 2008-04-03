У справі Кушнарьова новий поворот

Харків. 3 квітня. УНІАН. Апеляційний суд Харківської області 24 березня задовольнив апеляцію адвоката В`ячеслава Стовби в інтересах потерпілих у справі про вбивство колишнього голови Харківської облдержадміністрації Євгена Кушнарьова - Тетяни Кагановської і Андрія Кушнарьова та апеляцію прокуратури Харківської області.

Як повідомив SQ В.Стовба, апеляційний суд скасував постанову Червонозаводського суду Харкова від 27 лютого 2008 р. Цією постановою була задовільнена скарга Володимира Олевського (адвокат Дмитра Завального) і скасована постанова прокуратури Харківської області про порушення кримінальної справи за фактом незаконного зберігання та носіння нарізної вогнепальної зброї - карабіна «Бенеллі-Арго».

Довідка. 28 лютого 2008 р., стосовно Д.Завального, обвинувачуваного в убивстві Є.Кушнарьова, була скасована постанова про порушення кримінальної справи за обвинуваченням у незаконному носінні та зберіганні зброї. Проти Д.Завального залишилося лише обвинувачення в убивстві з необережності.

16 січня 2007 р. Є.Кушнарьов був смертельно поранений на полюванні в Ізюмському районі. Наступного дня, після проведення декількох операцій, він умер. Слідство у справі про вбивство Є.Кушнарьова триває понад рік. Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом поранення, що привело до смерті нардепа. Пізніше у вбивстві з необережності обвинуватили учасника полювання Д.Завального. У червні 2007 р. В.Стовба заявив, що сумнівається в обставинах смерті народного депутата, викладених у матеріалах справи.

7 лютого 2008 р. прокурор Харківської області Василь Синчук заявив, що слідство у кримінальній справі за фактом загибелі Є.Кушнарьова тимчасово припинене. Він зазначив, що слідство припинене, доки суд не розгляне клопотання адвоката Д.Завального (про скасування постанови про порушення кримінальної справи у відношенні обвинувачуваного за ст.263 (незаконне зберігання зброї).