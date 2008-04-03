Добкін б’є рекорди в ефірі
12:09, 03 квітня 2008Харьків
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Прес-конференція від 1 квітня - на 3 телеканалах
Харків. 3 квітня. УНІАН. У середу три телеканали Харкова показали відеозапис прес-конференції Харківськогго міського голови Михайла ДОБКІНА, яка відбулася 1 квітня в прес-центрі міськради.
Як повідомляє сайт міськради, прес-конференцію впродовж дня 2 квітня можна було побачити на 7 каналі, в ефірі обласного держтелебачення (ОТБ), а також на телеканалі Р1.
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