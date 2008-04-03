Добкін б’є рекорди в ефірі

Харків. 3 квітня. УНІАН. У середу три телеканали Харкова показали відеозапис прес-конференції Харківськогго міського голови Михайла ДОБКІНА, яка відбулася 1 квітня в прес-центрі міськради.

Як повідомляє сайт міськради, прес-конференцію впродовж дня 2 квітня можна було побачити на 7 каналі, в ефірі обласного держтелебачення (ОТБ), а також на телеканалі Р1.