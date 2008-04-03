Аеропорт передано в оренду на 49 років

Харків. 3 квітня. УНІАН. Виконавчий комітет Харківської міської ради 1 квітня ц.р.підписав договір про передачу в оренду цілісно-майнового комплексу АКП «Міжнародний аеропорт «Харків» ТОВ «Нью Систем АМ», афельованому з групою DCH.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі групи DCH.

Як вказується у повідомленні, аеропорт переданий в оренду терміном на 49 років, до 2057 року.

«Факт підписання договору означає, що компанія з цього моменту отримує право розпоряджатися відповідним майновим комплексом. Тобто ми приступаємо до виконання своїх зобов`язань - провадити реконструкцію аеропорту, збільшувати пасажиропотік, розвивати авіаційну діяльність, платити орендну плату», - сказав директор підприємства «Нью Систем АМ» Володимир ВАСИЛЬЧЕНКО.

За його словами, в даний час співробітники аеропорту переводяться в штат компанії «Нью Систем АМ».

«Як тільки будуть завершені всі обов`язкові процедури, ми почнемо реалізацію проекту згідно із затвердженим планом», - додав В.ВАСИЛЬЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, ТОВ «Нью Системс АМ» перемогло в конкурсі на право укладання договору оренди цілісного майнового комплексу КП «Міжнародний аеропорт Харків».

Згідно з договором оренди, орендна плата буде становити понад 1,8 млн. грн. на рік. Інвестор планує вкласти в реконструкцію аеропорту 118,9 млн. дол.

Реконструкція «Міжнародного аеропорту «Харків» є частиною Комплексної програми Групи DCH з підготовки Харкова до Євро-2012, в реалізацію якої власник Групи Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ планує вкласти понад 500 млн. дол.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Харків» перебуває в 12,5 км від центру Харкова. Загальна довжина злітно-посадкової смуги становить 2220 м. Існуючий будинок аеровокзалу є пам`ятником архітектури місцевого значення. Аеровокзальный комплекс має загальну площу 2000 кв. м і продуктивність 100 пасажирів на годину, забезпечувану за рахунок низького рівня комфортності.

У 2007 році обсяг пасажирських перевезень становив 268,2 тис. осіб, що на 30% більше 2006 року.

У 2008 р. планується збільшення пасажиропотоку ще на 25% - до 336,3 тис. пасажирів. При розрахунковій пропускній здатності аеровокзального комплексу цього року на рівні 286 осіб у годину, це приведе до ще більшого зниження якості обслуговування пасажирів.

ТОВ «Нью Системс АМ» - компанія, афельована з Групою DCH.

DCH (Development Construction Holding) - інтеграційне об`єднання підприємств різних галузей економіки, що консолідує значну частину активів колишньої групи «Укрсиббанк», однієї з найстарших і найбільших фінансово-промислових груп України. Активи Групи зосереджені в таких сферах, як промисловість, фінанси, будівництво та суміжні з ним галузі (від індустрії будівельних матеріалів до девелопменту). Бенефіціар Групи DCH - впливовий харківський бізнесмен Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.