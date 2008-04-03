В центрі Харкова утоврилися пробки (фото)

Харків. 3 квітня. УНІАН. За півтори години до початку антинатовської акції, яка за ініціативою Партії регіонів сьогодні готується у Харкові, в центрі міста, зокрема на вулиці Сумській утворилися кілометрові автомобільні пробки.

Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини активісти і прихильники Партії регіонів збираються на площі Конституції, щоб колонами пройти вгору по Сумській до майдану Свободи, де зараз тривають останні приготування до мітингу-концерту.

Представник ДАІ повідомив, що під час ходи, яка розпочинається о 16 годині, на Сумській буде «на 30 хвилин перекрито рух транспорту» по цій вулиці та на прилеглих вулицях. Рух транспорту на майдані Свободи був перекритий кілька годин тому. У ці хвилини водії нервово подають сигнали, аби проїхати швидше.

До майдану Свободи поступово стягуються харків’яни, подекуди їх підвозять автобусами. Поблизу офісу Партії регіонів, який за 20 метрів від майдану Свободи, збираються симпатики ПР, більшість з яких молодь віком 14 до 18 років. Вони отримують великі білі і сині надувні кулі і вирушають до місця збору. Один з організаторів акції, оточений молоддю, перевіряє їх за списком, проставляючи на аркуші паперу галочки. Він почав нервово реагувати і кричати на журналістів і фоторепортерів, які працюють у цьому секторі майдану.

Трибуна для мітингу-концерту, яка розміщена біля пам’ятника Леніну, вже оточена охороною, кілька хвилин тут провів нетривалу репетицію російський співак Олег ГАЗМАНОВ.