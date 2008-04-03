Богословська сподівається на зміну влади в Україні (фото)

Харків. 3 квітня. УНІАН. Організатори антинатовської акції, яка у ці хвилини завершується у Харкові, висловили сподівання, що в Україні незабаром зміниться влада, яка боротиметься проти вступу країни до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, виступаючи на мітингу, народний депутат України, член фракції Парітії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА заявила, що на час повторного розгляду «українського питання» на саміті НАТО наприкінці 2008 р. як у США, так і в Україні до влади прийдуть «розумніші люди», що радикально змінить ситуацію. «Країною буде керувати справді патріотична сила», - сказала вона, говрячи про Україну.

Як вважає І.БОГОСЛОВСЬКА, «мітинги проти вступуУкраїни в НАТО, які проходять у найбільших містах України, стали першим кроком до перемоги над самою ідеєю вступу до НАТО».

На думку голови Харківської облради і керівника обласної організації Партії регіонів Василя САЛИГІНА, уряд України, а також Харківська облдержадміністрація провадять «антинародну політику». Він вважає, що в Європі та за океаном мають знати, що Україна не готова приєднатися до НАТО, а приєднання всупереч волі народу, на його думку, означатиме початок нової «холодної війни між Сходом і Заходом».

Виступаючи на мітингу, В.САЛИГІН сказав, що приєднання України до НАТО створить конфронтацію між Україно і Росією, що, на його думку, призвде до «виникнення небезпечного джерела нестабільності на континенті», і Європейський Союз повинен підготуватися до появи ще одного потенційного регіонального конфлікту».

За різними даними, «у марші протесту» та мітингшу на майдані Свободи сьогодні у Харкові взяло участь близько від 20 до 25 тисяч осіб. Ходу по Сумській очолювали мер Харкова Михайло ДОБКІН, В.САЛИГІН, депутати від Партії регіонів, родичі колишнього харківського губернатора, народного депутата Євгена КУШНАРЬОВА.

У мітингу-концерті взяв участь російський співак Олег ГАЗМАНОВ.