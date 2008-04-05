Фонд Фельдмана виділяє 370 тис. грн. на створення дитбудинку

Харків. 5 квітня. УНІАН. Міжнародний добродійний фонд «Фонд Олександра Фельдмана» уклав договір із Чугуївською райдержадміністрацією на фінансування робіт зі створення дитячого будинку сімейного типу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, новий дитячий будинок буде створено на базі недіючого дитячого садка в селі Коробочкіно Чугуївського району, де буде зроблено капітальний ремонт, після чого будинок зможе прийняти сім`ю з батьків-вихователів і 10 прийомних дітей.

У повідомленні наголошується, що створення дитячих будинків сімейного типу виконується в рамках Програми підтримки національного усиновлення й сімейних форм виховання для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки «Сирітство – це відчай, сім`я – це надія на життя», що реалізується Фондом. А також - у рамках Договору про співпрацю з Міністерством України у справах сім`ї, молоді та спорту, і меморандуму про взаємодію з Харківською облдержадміністрацією. Меморандумом також передбачено поліпшення житлових умов багатодітних сімей, які виховують 10 і більше дітей.

Довідка УНІАН. Олександр ФЕЛЬДМАН – народний депутат України (фракція БЮТ).