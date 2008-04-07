Салигін говорить, що ПР нав’язали війну

Харків. 7 квітня. УНІАН. Голова Харківської облради Василь САЛИГІН вважає, що Партії регіонів, яка перемогла 2006 року на місцевих виборах в Харківській області, було нав’язано війну.

«Харківщину - рідну область Євгена Кушнарьова, популярного серед людей і небезпечного для існуючого режиму, було принесено в жертву політичним амбіціям. Під контролем центру було зроблено все, аби зв’язати нас затяжним протистоянням з органами державної виконавчої влади і по факту позбавити органи місцевого самоврадування реальних важелів впливу на управлінські процеси в районах, регіоні в цілому», - сказав В.САЛИГІН у виступі на спільній конференції обласного та міського відділеня Партії регіонів.

«Ми прагнули конструктивної роботи, а нам нав’язали війну», - заявив лідер місцевих регіонаів.

В.САЛИГІН сказав: «Я пишаюся тим, що працюю пліч-о-пліч з вами – моїми однопартійцями, які в цих складних умовах показали себе людьми з державним мисленням і принциповою громадянською позицією, змогли конкретними справами підкріпити довіру жителів області».

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