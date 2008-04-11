ПРП просить депутатів «дати оцінку» Добкіну й Кернесу

Харків. 11 квітня. УНІАН. Харківська обласна організація Партії «Реформи і Порядок» звернулася до депутатів Харківської обласної та міської рад з проханням «дати належну оцінку діям Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА та секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі, парторганізація вважає, що керівники Харківської міськради порушують законодавство України.

Обласга організація ПРП неодноразово звертала увагу громадськості і політичних партій на численні порушення при використанні комунального майна, що є власністю міської громади Харкова, йдеться у зверненні.

«Попередні результати роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування обставин щодо фактів порушення Конституції України, законів України у сфері тарифних, майнових, земельних, бюджетних та фінансових відносин Харківським міським головою Михайлом ДОБКІНИМ та секретарем міськради Геннадієм КЕРЕНСОМ при виконанні ними службових обов`язків, - пишуть автори звернення, - підтверджують обгрунтованість наших заяв».

Парторганізація просить депутатів вжити заходів щодо припинення незаконної, як вона вважає, «протиправної діяльності і недопущення порушень у майбутньому».

Обласна організація ПРП звертається також з ініціативою до всіх партій, представлених у Харківській обласній та міській радах, «провести круглий стіл та громадську дискусію щодо вироблення стратегії ефективного використання комунального майна в інтересах громади».