Погода на вихідні

Харків. 11 квітня. УНІАН. У суботу на Харківщині хмарно з проясненням, без осадків. Вітер південний, 5-10 м/сек. Температура вдень 17°-22° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 12 квітня в Україні мінлива хмарність У західних областях дощі, грози. На решті території без істотних опадів, лише вдень у північних областях місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці у південній частині, центральних та східних областях місцями тумани. Вітер південний, 5-10 м/с, в Карпатах, а вдень і на півдні країни окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°, на узбережжі морів 10-15°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

13-14 квітня в Україні мінлива хмарність. 13 квітня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім східних областей та Криму, дощі з грозами, у західній частині місцями сильні дощі. 14 квітня переважно без опадів, лише в Криму, Приазов`ї та на заході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 13 квітня місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с. Температура вночі 13 квітня 6-11°, 14 квітня 3-8° тепла; вдень 12-17°, 13 квітня на півдні та сході до 22°, у західних областях 8-13°; в Карпатах 13 квітня вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, 14 квітня вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.

15-16 квітня в Україні часом дощі, місцями грози, в Карпатах дощ з мокрим снігом, лише вночі 15 квітня у північній половині, 16 квітня в Криму та на крайньому сході, а вночі і у південних областях переважно без опадів. Температура вночі 2-8° тепла, 15 квітня у південній частині 5-10° тепла; вдень 9-15°.

У Києві завтра мінлива хмарність. Без вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень близько 20°.

13-14 квітня у столиці мінлива хмарність. Вдень 13 квітня короткочасні дощі, грози, в решту часу без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень 13 квітня пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13 квітня 6-11°, 14 квітня 3-8° тепла; вдень 12-17°.

15-16 квітня у Києві часом дощ, місцями гроза, лише вночі 15 квітня без опадів. Температура вночі 2-8° тепла, вдень 9-15°.