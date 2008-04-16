АВЕК вважає пожежу на ”Барабашово” спланованим терактом

Харків. 16 квітня. УНІАН. Концерн «АВЕК» вважає пожежу на ринку «Барабашове» в Харкові спланованим терористичним актом.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби концерну.

У документі наголошується, що, за припущенням дирекції ринку, «це спланований теракт, про вірогідність якого кілька днів тому говорило керівництво концерну АВЕК у зверненні до керівників правоохоронних структур міста».

Вогнем охоплена значна частина ринку. Пожежі присвоєна найвища категорія складності. На місці працюють пожежники і співробітники служб безпеки торгового центру.

Як зазначають представники адміністрації торгового центру, кілька днів тому керівники правоохоронних структур міста були оповіщені про можливість теракту на території ТЦ «Барабашове» і про його можливих замовників. Близько двох тижнів тому співробітники служби безпеки ринку запобігли спробі невідомих зловмисників висадити газовий балон біля одного з об`єктів на території торгового центру. Кілька днів тому також пройшов мітинг протесту підприємців ТЦ «Барабашово» проти дій міра Харкова Михайла ДОБКІНА і секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА, направлених на дестабілізацію роботи підприємства.

За інформацією керівництва концерну «АВЕК», однією із структур якого є ТЦ «Барабашове», сьогоднішній теракт не випадковий, оскільки саме зараз вирішується питання про проведення дострокових виборів мера і міськради в Харкові. «Харківська влада в особі ДОБКІНА і КЕРНЕСА таким чином хоче помститися О.ФЕЛЬДМАНУ - ініціатору створення тимчасової слідчої комісії з розслідування зловживань міських властей Харкова і основному політичному опоненту ДОБКІНА і КЕРНЕСА», – йдеться у заяві концерну.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень на ринку «Барабашово» в Харкові виникла пожежа. Вогонь розповсюдився на площу близько 600 кв. метрів, горять, щонайменше, шість магазинів ринку. На місці пожежі працюють, щонайменше, 10 екіпажів пожежників, машини з міста продовжують прямувати на об`єкт. У районі пожежі – велике задимлення. СБУ присвоїда пожежі 3-й ступінь небезпеки.

**** “ТЦ біля метро “Академіка Барабашова” - один з найбільших торгових центрів Східної Європи. На території ТЦ працює понад 60 тис. підприємців. Щодня об`єкт відвідує понад 200 тис. харків`ян і гостей міста.