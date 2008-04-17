Мусєєв намагається потрапити в кабінет керівника метро

Харків. 17 квітня. УНІАН. Сергій Мусєєв і Геннадій Броншпак 17 квітня в приміщенні конференц-залу управління ДП "Харківський метрополітен" провадять переговори за зачиненими дверима.

Як повідомляє агенція "SQ" , С.Мусєєв у супроводі близько 20 чол. з гаслами на свою підтримку і проти призначення Г.Брошнпака в.о. начальника метрополітену, а також у супроводі журналістів близько 15:00 прибув до будівлі управління метрополітену. Служба охорони метрополітену спочатку перешкоджала його проходу всередину будівлі, але пізніше один з помічників С.Мусєєва відкрив турнікет і всі зайшли всередину. Помічники С.Мусєєва і журналісти знаходяться на 4 поверсі будівлі управління і очікують на закінчення переговорів.

Представники С.Мусєєва надали представникам Г.Броншпака рішення Київського районного суду Харкова, згідно з яким С.Мусєєв може виконувати обов`язки начальника метрополітену. На заперечення представників Г.Броншпака про те, що це рішення оскаржується в апеляційному суді, представники С.Мусєєва заявили, що це не зупиняє дію рішення районного суду. На даний момент юристи обох сторін продовжують вести переговори в канцелярії управління метрополітену.