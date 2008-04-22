Завтра в Україні очікуються дощі, грози і мокрий сніг

Харків. 22 квітня. УНІАН. Завтра, 23 квітня, в Україні очікуються дощі, подекуди грози, вночі у північних, більшості західних та центральних областей місцями сильні дощі, у Карпатах дощ з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується південно-східний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°, на Закарпатті та місцями у центральних областях до 15°; у східних областях та південній частині вночі 7-12°, вдень 15-20°, у Криму до 25°; в Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5°тепла.

24 квітня - хмарна погода з проясненнями, у східних та центральних, а вночі і в північних областях невеликий дощ; вночі на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині помірні дощі, місцями з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів.

25 квітня - мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, північний, 7-12 м/с, 24 квітня у східній половині місцями пориви 15-20 м/с. Вночі зниження температури у західних, північних областях, а 25 квітня в Україні, крім південної частини, до 1-7° тепла, на поверхні грунту та місцями і у повітрі заморозки 0-3°, температура вдень в Україні 11-16°. У Карпатах без істотних опадів; температура вночі 1-4° морозу, вдень 2-6° тепла.

26 квітня - без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасні грозові дощі; температура вночі 1-7° тепла, на грунті (окрім південної частини), у західних, північних, центральних областях місцями і у повітрі заморозки 0-3°, вдень 14-20° тепла.

27 квітня - у західних, північних та більшості центральних областей без опадів; температура вночі 2-7° тепла, місцями на поверхні грунту утримаються заморозки 0-3°, вдень 13-18° тепла; на решті території дощі, грози, температура вночі 4-10° тепла, вдень 9-15°.

У Києві у середу вночі очікується сильний, вдень помірний дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.

У Київській області вночі сильний, вдень помірний дощ. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°.

24 квітня - хмарна погода з проясненнями; вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. 25 квітня - мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, північний, 7-12 м/с. Вночі зниження температури до 1-6° тепла, 24 квітня місцями на поверхні грунту, 25 квітня на поверхні грунту та місцями і в повітрі заморозки 0-3°, температура вдень 11-16° тепла.

26-27 квітня - без опадів. Температура вночі 1-7° тепла, заморозки на поверхні ґрунту, 26 квітня місцями і у повітрі 0-3°; вдень 13-19° тепла.