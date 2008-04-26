У Харків не довезли 80 кг червоної ікри

Харків. 26 квітня. УНІАН. Прикордонники та співробітники митниці виявили 83 кілограми червоної ікри, яку контрабандою віз до України мешканець Уссурійська.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківського прикордонного загону, контрабандний товар було виявлено під час оформлення потяга «Владивосток – Харків» у пункті контролю «Куп’янськ вузловий» у 47-річногого росіянина – працівника вагону-ресторану. Зокрема, після простукування стінок вагону правоохоронці знайшли за обшивкою схованку, в якій знаходилися пластмасові баночки з делікатесною контрабандою.

Виявлену ікру вилучили та передали в митницю. Конфіскат оцінили у майже 23 тис. грн.