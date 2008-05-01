Харків’яни можуть не побачити Євро-2012

Чемпіон світу з боксу за версіями WBO і IBF/IBO Володимир Кличко вважає, що в липні Київ може втратити право проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Про це він заявив у середу під час спільної прес-конференції зі своїм майбутнім супротивником на рингу Тоні Томпсоном.

«Ми, Київ і Україна, можемо втратити право проведення Євро-2012. При цьому Україна втратить імідж. Якщо ми втратимо це право, то краще б ми не вигравали», - сказав В.Кличко, якого цитує кореспондент Ліги.

Він зауважив, що можливою причиною перенесення фіналу Євро-2012 може стати нестабільна політична обстановка в Україні і в Києві. При цьому він відзначив, що Києву потрібні великі реформи. «У Києві немає транспортних розв`язок і шляхів. Для розвитку Києва потрібна розроблена стратегія. Це можливо тільки якщо зробити правильний вибір», - сказав В.Кличко.