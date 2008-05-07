Ющенко закликав уряд оголосити програму боротьби з інфляцією

Харків. 7 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав уряд оголосити загальнонаціональну програму боротьби з інфляцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив на прес-конференції, коментуючи на прохання журналістів заяву прем’єр-міністр України Юлії ТИМОШЕНКО про те, що сьогодні кардинально зменшується рівень інфляціє в Україні.

«Я не хочу конфліктувати з прем’єром, лише хочу сказати одне, що коли за 4 місяці рівень інфляція піднімається на 13%, а в ручному обчисленні більше 30%, то це нас вертає

в середину 90-х років. Ми повинні говорити про серйозний ціновий виклик, який стався, і не тільки на ринку споживчих цін, а що ще небезпечніше, що ще більш руйнівний процес іде на ринку цін виробника. Це та уповільнена інфляція, яка через 2-3 місяці другою хвилею може нас догнати, і ми будемо пожинати набагато більші тенденції, які сьогодні виникають. Ми вже почали звикати до того, що кожен місяць українська інфляція становить 3,1 чи 3,2%. Це динаміка? Та це динаміка жахлива», - сказав Президент.

За його словами, жодна категорія населення не може змиритися з тим, що за 4 місяці 2008 року вона стала біднішою на 13%, або на 1,8. «Це є серйозний виклик, я хотів би звернути увагу всіх, у тому числі й уряду, що сьогодні ми повинні оголосити загальнонаціональну, зрозумілу всіх - для територій, для громадян, для ценральних оранів виконавчої влади, зрозумілу і реальну програму боротьби з інфляцією», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Бо те, що відбувається зараз, за його словами, «формує, по суті два висновки».

«Висновок перший: за 4 місяці відбулося серйозне глибоке руйнування споживчих можливостей людини. Ситуація, яка сталася в нас, змушує терміново переглянути бюджет 2008 року, який би передбачив тим верствам населення, які сьогодні отримали цей удар, термінову компенсацію, яку вимагає закон. Але для іншої частини суспільства сказати, що в нас підготовлені урядом, національним банком, підготовлені ті заходи, які дають змогу наступні 5-6 місяць зустріти з керованою інфляцією і таким чином зняттям цієї проблеми».

«І останнє, - зазначив Президент, - така тенденція починає демонструвати загрозу охолодження виробничної активності. Коли ми говоримо про такі динамічні процеси в ціновій політиці як виробника, так і споживача, це один із сегментів, який може говорити про те, що такий ціновий удар може не перенести не тільки людина, але й національна економіка. І коли ми дивимося на тенденції внутрішнього валогового продукту, коли ми дивимося на тенденції промисловогго продукту (та проаналізуйте будь-яку галузеву тенденцію), це говорить про те, що сьогодні нам треба говорити, вибачте, не про Конституцію. Конституцією б могли займатися інші оргнани влади. Сьогодні нам не треба говорити про 2 тур виборів у Києві, чи перший тур виборів у Харкові. Я переконаний, що сьогодні владі треба зайнятися організацією робочого механізму управління поточною ситуацією, яка склалася в екноміці, щоб ми не стали свідками того, від чого так до того хотіли відійти заводи, вийти на режим стабільного економічного розвитку».

«Тому, - зауважив В.ЮЩЕНКО, - я не хочу коментувати і жодної хвилини свого робочого часу витрачати на коментарі тої чи іншої позиції з цього приводу. Хотів би сказати, динаміка цінова, яка є в Україні, це є дуже погано. І на неї треба реагувати перш за все вконавчій владі на всіх рівнях, починаючи від центрального уряду до місцевого уряду. Це є відповідальність виконавчої влади. Ми повинні в цьому питанні бути солідарною стороною і все робити для того, щоб все, що вигідно для Вітчизни, щоб ми на політичному, економічному, урядовому рівні робили разом».