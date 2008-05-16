У Харкові пов`язали 10 наркоторговців: сліди ведуть до...

Наприкінці квітня - у травні були затримані ряд великих наркоторгівців, причетних до організації торгівлі наркотиками в Харкові, та організації наркотрафіка через територію України і ряд суміжних держав.

Про це УНІАН повідомило джерело в МВС України.

За його словами, серед затриманих, зокрема, один з найбільших торгівців наркотиками в Східній Європі – Анатолій Д. Під час затримання в нього було вилучено велику кількість героїну – більше півкілограма. У ході затримання А.Д. намагався зникнути і чинив опір співробітникам правоохоронних органів. Потім, після невдалих пропозицій «вирішити питання на місці», наркоторговець перейшов до відкритих погроз співробітникам правоохоронних органів.

Усього в рамках спецоперації з нейтралізації каналів східноукраїнського наркотрафіка, стверджує співрозмовник агентства, на сьогодні затримано понад 10 чоловік. Частина з них раніше притягалася до кримінальної відповідальності і потрапляла в оперативну розробку у зв`язку з торгівлею наркотиками. Сьогодні затримані, для уникнення тиску і впливу на них на місцевому рівні, перебувають під посиленою охороною в Києві і надають свідчення, в яких, за словами джерела, фігурують «вельми відомі особи».

Як вважає співрозмовник УНІАН, «у парламентської комісії з Харкова буде багато цікавої інформації для роздуму» (як повідомлялося, створена Робоча група Комітету ВР по боротьбі з оргзлочинністю і корупцією з перевірки інформації про причетність ряду посадовців Харкова і місцевих правоохоронців до організації наркоторгівлі і міжнародного наркотрафіка – УНІАН).

Оскільки, стверджує співрозмовник агентства, «нитки ведуть до посадовців найвищого рівня», розпочався жорсткий тиск на спецгрупу, що веде справу. Ряд ЗМІ і PR-агентств розпочали дискредитаційну кампанію проти окремих керівників правоохоронних органів, причетних до проведення спецоперації. Проте, впевнене джерело, «цього разу є реальний шанс не обмежитися покаранням «стрілочників»-наркокур’єрів, а дістатися до «даху» й організаторів наркобізнесу і перекрити один з найпотужніших каналів постачань наркотиків до Харкова, України і Східної Європи».

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року при Комітеті Верховної Ради по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією була створена Робоча група з розслідування причетності правоохоронних органів Харківської області та інших посадовців до наркоторгівлі. Група була створена на підставі звернення депутатів Харківської міської ради «Про діяльність організованої злочинної групи, до складу якої входять працівники міліції, керівники й посадовці органів місцевого самоврядування, бізнесмени і раніше судимі особи, а також комерційні структури, які протягом кількох років займаються торгівлею наркотиками (кокаїном, героїном, трамадолом тощо) в місті Харкові і Харківській області”.

У зверненні депутатів були викладені факти, котрі на їхню думку, свідчать про причетність ряду високопоставлених харківських чиновників, зокрема мера Харкова Михайла ДОБКІНА і секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА, до організації торгівлі наркотиками на території Харкова і Харківської області.

Комісія доручила Генеральній прокуратурі і Службі безпеки України перевірити факти, наведені у зверненні депутатів, для вжиття заходів щодо усунення порушень вимог закону і за наявності підстав – притягнення винних осіб до відповідальності.