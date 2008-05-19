Експерти прогнозують зміцнення гривні

Харків. 19 травня. УНІАН. Експерти холдингової компанії Raiffeisen International прогнозують зміцнення гривні щодо долара найближчим часом на рівні 1-2%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Raiffeisen International Герберт СТЕПІЧ під час ділового форуму, що проходить у Києві в рамках Щорічних зборів Ради керуючих Європейського банку реконструкції і розвитку.

Окрім того, експерти прогнозують зміцнення долара щодо європейської валюти. Однією з головних проблем в Україні на сьогодні, на думку експертів Raiffeisen International, є високий рівень інфляції, який, за їхнім прогнозом, може знизитися до 10% до 2010 року. Зростання інфляції в основному відбувається завдяки зростанню цін на продукти харчування, а також на нафту і газ. За інформацією Г.СТЕПІЧА, обсяг продуктів харчування в кошику розрахунку інфляції в Україні становить 60%, в той же час в Росії цей показник на рівні 40%.

Г.СТЕПІЧ також повідомив, що ріст ВВП в Україні на найближчі два роки прогнозується на рівні 5-5,5%. На його думку, вплив на зростання ВВП в країні матимуть світова економічна криза та криза в США.

Окрім цього, Raiffeisen International прогнозує зростання дефіциту платіжного балансу. Разом з тим, зазначив Г.СТЕПІЧ, експерти не бачать у цьому значних ризиків, оскільки, за їхніми прогнозами, дефіцит покриватиметься за рахунок надходжень прямих іноземних інвестицій в Україну.