«Мегабанк» отримає синдикований кредит в $40 млн.

Харків. 19 травня. УНІАН. ВАТ «Мегабанк» планує залучити восени ц.р. синдикований кредит на суму 40 млн. дол. США, організований Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Києві повідомила голова Правління ВАТ «Мегабанк» Олена ЖУКОВА.

«З ЄБРР ми ведемо переговори про організацію ними для нас синдикованої позики, я думаю, що це доволі реальні плани» - сказала О.ЖУКОВА. – «Якщо ЄБРР робить нам плече в 10 млн. дол., то сума синдикату становитиме близько 40 млн. дол. Це буде цей рік, це буде осінь це реально».

Також вона повідомила, що в планах банку - розширення кредитної лінії ЄБРР на кредитування малого і середнього бізнесу орієнтовно на 10 млн. дол.

«Буквально днями провели переговори з ЄБРР і плануємо також розширювати свою лінію на кредитування підприємств малого і середнього бізнесу на близько 10 млн. дол.» - повідомила О.ЖУКОВА.

За її інформацією, на сьогодні банк освоїв 15 млн. дол. з 20 млн. дол. кредитної лінії ЄБРР, наданої ВАТ «Мегабанк» наприкінці вересня 2007 року (12,5 млн. дол. – на кредитування малого і середнього бізнесу і 7,5 млн. дол. на мікрокредитування).

Довідка УНІАН. ВАТ «Мегабанк» (до 1995 р. - «Добродій») засноване в 1990 році.

Активи банку на 1 квітня ц.р. становили 2 млрд. 171 млн. 197 тис. грн., зобов’язання - 1 млрд. 854 млн. 695 тис. грн., власний капітал - 316 млн. 503 тис. грн., статутний капітал - 200 млн. грн.

Чистий прибуток ОАО «Мегабанк» за підсумками першого кварталу 2008 року становив 5,512 млн. грн.

За даними банку, на 1 січня 2008 року більш як десятьма відсотками акцій банку володіли: Віктор СУБОТІН пряма участь - 4,5546%; опосередкована - 50,2812%; ЗАТ «М-інвест» пряма участь - 41,8217%, опосередкована - 5,3564%; Олена СУБОТІНА пряма участь - 0,0001%, опосередкована - 54,1569%.