Харків’янки зіграють в основній сітці Ролан Гаррос

Харків. 19 травня. УНІАН. Харківські тенісистки в числі семи представниць України, серед яких сестри Олена та Катерина Бондаренко, заявлені в основній сітці другого в нинішньому сезоні турніру Великого Шолома - Відкритого чемпіонату Франції, що стартує в Парижі за тиждень.

Як повідомляє сайт «Сапронов-теніс», крім сестер Бондаренко, на турніні в Парижі від України зіграють також Тетяна Перебийніс, Ольга Савчук, Юліана Федак та Юлія Вакуленко.

До них можуть приєднається Вікторія Кутузова, Оксана Любцова і, можливо, Тетяна Лужанська, які будуть боротися за місце в основі у кваліфікаційному турнірі.