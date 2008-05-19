ХПІ зарахували до лідерів

Харків. 19 травня. УНІАН. Найкращими технічними вузами України за підсумками 2007 року стали Київський і Харківський політехнічні інститути, а також Національний гірничий університет.

Такі результати оцінки якості вищих навчальних закладів України, проведеної фахівцями кафедри ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз й інформатика», оприлюднив тижневик “Дзеркало тижня” (№ 18 (697), 17 - 23 травня 2008 р.).

Якість роботи НТУУ «Київський політехнічний інститут» експерти ЮНЕСКО оцінили в 75 балів. Велику їх частину (41) вуз отримав за науково-педагогічний потенціал.

Харківський політех отримав 30 балів загальної оцінки, а Національний гірничий університет — 21.

У п`ятірку лідерів потрапили також Національний авіаційний університет (20,3) і Національна металургійна академія України (20,2).

За ними в рейтингу розташувалися Донецький національний технічний університет (19), Вінницький національний технічний університет (18), Національний університет «Львівська політехніка» (17) і Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя (16,8). Замикає десятку кращих технічних вузів України Одеський національний політехнічний університет (16,6).