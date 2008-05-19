Федченко завоював титул Інтерконтинентального чемпіона

Харків. 19 травня. УНІАН. Харків`янин Сергій ФЕДЧЕНКО (21-0, 9 нокаутів) переміг угандійця Пітера СІМО (18-2, 13 нокаутів) у поєдинку за звання Інтерконтинентального чемпіона за версією IBF.

Як повідомляє сайт BOXNEWS.com.ua, бій тривав усі 12 раундів, і судді одностайно назвали переможцем С.ФЕДЧЕНКА.

Рахунок у записках бокових суддів - 115-113, 114-112 і 120-108 на користь українця.

Слід зазначити, що останній рахунок найбільш адекватно відображає події в ринзі. С.ФЕДЧЕНКО звично працював другим номером, при цьому був швидшим, точнішим і набагато кращим на ногах, ніж його суперник, і впевнено виграв переважну більшість епізодів двобою. У третьому раунді Сергій потряс Пітера зустрічним гаком ліворуч у щелепу, повідомляє сайт.