Нічні розваги місцевих «шумахерів»: є людські жертви (оновлена)

18 травня вночі під час стихійних автогонок на автотрасі під Харковом один з автомобілів на величезній швидкості врізався у натовп глядачів. В результаті події дві людини загинуло, вісьмох травмовано, кілька з них знаходяться у вкрай тяжкому стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови Харківської облдержадміністрації Сергій СТОРОЖЕНКО.

За його словами, подія сталася в ніч з 17 на 18 травня на автотрасі Харків - Дніпропетровськ, що зараз будується. Вночі водій втік з місця події, залишивши автомобіль ВАЗ-21063, але на цей час його особа встановлена.

За даними Центру громадських зв’язків обласної міліції, внаслідок цього ДТП, яке сталося 18 березня близько 00.30 на 2 км + 650 м закритого автошляху на відтинку Коротич – Водяне один юнак (1990 р.н.) загинув на місці пригоди, а вісім отримали тілесні ушкодження та були доставлені до 4-ї лікарні невідкладної медичної допомоги міста Харкова та обласної клінічної лікарні.

В облуправлінні МНС уточнили, що другий юнак помер у 4-й лікарні в реанімації.

Встановлено, що автомобілем ВАЗ-21063 керував водій 1984 року народження (задорученням). 19 травня вранці водій звернувся до правоохоронних органів, визнав свою провину і дав свідчення щодо пригоди. Він зізнався, що за кермом автомобіля знаходився у нетверезому стані і, злякавшись відповідальності, покинув місце пригоди.

«На превеликий жаль, більшість автомобілістів не зробила висновків після страшної трагедії на вул. Полтавський Шлях, яка сталася 2 травня (п’яний водій іномарки виїхав на трамвайну зупинку у Харкові і збив насмерть 6 людей – УНІАН). Ми, як і раніше, спостерігаємо вкрай низьку культуру водіння автотранспортними засобами, зневагу до правил людського співіснування, здоров’я і життя людей, що врешті й призводить до подібних трагедій», - сказав С.СТОРОЖЕНКО.

Він повідомив журналістам, що за останні два тижні двічі збиралася комісія з безпеки дорожнього руху при Харківській облдержадміністрації, і на останньому засіданні комісії, яке відбулося 4 дні тому, голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ зажадав від посадовців, відповідальних за організацію дорожнього руху, забезпечити безпеку на шляхах області.

Центр громадських зв’язків подає дані про постраждалих:

1. Юнак, 1988 р.н., Діагноз: відкритий перелом лівої ноги, забій таза, травматичний шок, алкоголь.

2. Хлопець, 1980 р.н., Діагноз: ЧМТ, рана потилиці, різана рана передпліччя, алкоголь.

3. Юнак, 1989 р.н., Діагноз: ЗЧМТ, закритий перелом лівої ноги.

4. Юнак, 1990 р.н., Діагноз: ЗЧМТ, СГМ, забій хребта, алкоголь.

5. Дівчина, 1989 р.н., Діагноз: ЗЧМТ, СГМ, закритий перелом черепа.

6. Дівчина, 1991 р.н., Діагноз: закритий перелом лівої ключиці, перелом лівої ніжної кінцівки.

7. Юнак, 1992 р.н., Діагноз: ЗЧМТ, СГМ.

8. Невстановлений чоловік, віком близько 20 років. Діагноз: ЗЧМТ, СГМ, травматичний шок, кома.