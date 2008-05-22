Посадовець міського управління юстиції попався на хабарі

Харків. 22 травня. УНІАН. Прокуратурою області порушено кримінальну справу стосовно головного державного виконавця одного з відділів державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції за фактом шахрайства.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури з посиланням на начальника слідчого відділу прокуратури області Олега БУРЦЕВА, чиновнику інкримінується спроба заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, та підбурювання до замаху на давання хабара, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.27 та ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що цей чиновник вимагав від громадянина 700 доларів США за винесення постанови про зняття арешту з його легковика та отримав ці кошти шляхом обману під виглядом передачі хабара начальнику відділу за винесення такої постанови.

У справі ведеться слідство, повідомили у прес-службі.

Кримінальним кодексом передбачено, що лише давання хабара карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років.