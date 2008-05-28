Фельдман пропонує Добкіну «політичне парі»

Харків. 28 травня. УНІАН. Коментуючи недавнє висловлювання Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА про те, що «БЮТ у Харкові має такий же рейтинг, як «НС-НУ» у Києві», керівник харківського БЮТу, народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН запропонував меру Харкова «політичне парі».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата, зокрема, О.ФЕЛЬДМАН запропонував спільно організувати й профінансувати проведення незалежного соціологічного дослідження в Харкові. Для чистоти експерименту О.ФЕЛЬДМАН пропонує замовити таке дослідження одній з відомих і абсолютно неупереджених європейських соціологічних структур.

«Якщо підтвердяться слова ДОБКІНА, то я зніму свої претензії й не буду наполягати на тому, щоб він вибачився переді мною за наклеп, як це двічі ухвалив суд і чого дотепер не зроблено. А якщо рейтинг БЮТ у Харкові буде не нижче 20%, як це і є сьогодні, тоді Михайло ДОБКІН повинен буде негайно написати заяву про добровільну відставку з посади мера. За свої слова потрібно відповідати, тим більше, коли вони вимовляються привселюдно», - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

Бютівець також зазначив, що він повністю впевнений у міцності позицій і подальших перспективах БЮТу. «Можу ще посперечатися: ким буде М.ДОБКІН у 2010-му році й ким стане Ю.ТИМОШЕНКО, але тільки ставки будуть ще вищими», - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

Як відомо, «НС-НУ» на виборах у Києві не подолав 3%-й прохідний бар’єр. За словами О.ФЕЛЬДМАНА, останні соціологічні дані показують, що БЮТ у Харкові має на сьогодні підтримку понад 20% харків’ян.