ТЕЦ-3 перекриють газ

Харків. 29 травня. УНІАН. З метою поліпшення стану розрахунків за спожитий природний газ, підвищення дисципліни газоспоживання ДК «Газ України» доручила підприємствам з газопостачання і газифікації «Івано-Франківськгаз», «Луганськгаз» і «Харківміськгаз», а також Державній інспекції з енергозбереження відключити від газопостачання «Калуську ТЕЦ», «Лисичанську ТЕЦ» і ЗАТ «Теплоцентраль-3» (Харків).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

Про відключення підприємств-боржників ДК «Газ України» оповістила Івано-Франківську, Луганську і Харківську обласні державні адміністрації.

За інформацією прес-служби, «Калуська ТЕЦ» заборгувала ДК «Газ України» за спожитий з початку опалювального сезону 2007-2008 рр. (з 01.10.2007 р. по 26.05.2008 р.) природний газ більш як 5 млн. грн. (рівень оплати за цей період становив 44%), «ТЕЦ-3» (м. Харків) - 17,6 млн. грн. (оплата - 44%). «Лисичанська ТЕЦ» без оформлення договору з ДК «Газ України» безплатно спожила у квітні природного газу на суму 12,6 млн. грн.

Як наголошується в повідомленні, ДК «Газ України» неодноразово попереджала керівництво підприємств-боржників про можливість відключення від газопостачання і своєчасно інформувала місцеві органи влади про необхідність наведення ладу в розрахунках з компанією за спожитий природний газ.

Загальна сума заборгованості підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) перед ДК «Газ України» за спожитий з 01.10.2007 р. природний газ перевищує 1,988 млрд. грн. (оплата - 69%).

ДК «Газ України» нагадує, що підприємства ТКЕ повинні терміново провести повні розрахунки за спожитий впродовж опалювального сезону 2007-2008 рр. і наступний період природний газ. Інакше, підприємства-боржники будуть повністю відключені від газопостачання.

Довідка УНІАН. Згідно з вимогами постанов Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 і від 12.03.2008 р. №163, імпортований природний газ реалізується в Україні НАК «Нафтогаз України» і ДК «Газ України» лише за умови проведення споживачами стовідсоткової оплати використаного природного газу.