Обмеження Starlink показали критичну залежність України та Європи від США, - The Times

Існуючі в Європі альтернативи і близько не настільки зручні та ефективні, як Starlink.

Обмеження в роботі супутникового зв’язку Starshield для українських військових продемонструвало, наскільки сильно ЗСУ залежать від американських технологій. Водночас ситуація стала попередженням для європейських армій, які також використовують американські космічні системи, пише The Times.

У вівторок військовий сегмент супутникової мережі Starlink, що належить компанії SpaceX Ілона Маска, почав обмежувати швидкість переміщення терміналів зв'язку для українських користувачів. Це фактично унеможливило використання цих терміналів на безпілотниках. Відповідальність за це рішення залишається предметом суперечок: Маск і Трамп заперечують свою причетність, однак інсайдери вказують саме на цих двох.

У суботу Володимир Зеленський заявив, що обмеження продовжують створювати проблеми для українських операторів безпілотників. За словами президента, українська сторона розцінила ці дії як частину "запланованої операції", спрямованої на послаблення оборони країни.

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Як зазначає автор матеріалу, головний урок цієї ситуації полягає в тому, що важливо мати власну надійну систему супутникового зв'язку, хоча зараз альтернативи американській супутниковій інфраструктурі немає.

"Це вкотре показало, що якщо ви серйозно ставитеся до ведення війни, то вам справді потрібні можливості в космосі, тож це великий сигнал тривоги для Європи", – заявив експерт з авіації Едвард Стрінгер із аналітичного центру Policy Exchange.

Видання нагадує, що Велика Британія має альтернативу у вигляді системи OneWeb, яка налічує близько 650 супутників. Однак за пропускною здатністю та швидкістю з’єднання вона поступається Starlink.

"Ми повинні використовувати цивільні технології", – наголосив Стрінгер, пояснюючи важливість комерційних супутникових мереж для військових потреб.

На тлі кризи європейські країни постають перед вибором: розвивати власні космічні системи чи й надалі покладатися на американські рішення. За оцінкою автора, створення повноцінних європейських альтернатив потребуватиме років, тож США наразі зберігають значну перевагу в космічній інфраструктурі.

Проблеми зі Starlink

Як писав УНІАН, саме Ілон Маск запропонував Дональду Трампу обмежити роботу системи Starshield в Україні, і Пентагон реалізував ці заходи. Обмеження суттєво вплинули на протиповітряну оборону, знизивши допустиму швидкість дронів до 160 км/год, що ускладнило перехоплення російських апаратів.

Попри це, Маск публічно заперечував свою причетність, а Трамп заявив, що США взагалі не мають відношення до проблем. Президент Зеленський назвав ситуацію небезпечним сюрпризом.

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