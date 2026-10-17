У застосунку 'Повітряна тривога' тепер доступна карта руху російських дронів і ракет

На карті не будуть відображати рух балістичних ракет.

У застосунку "Повітряна тривога" тепер доступна карта орієнтовного руху ворожих дронів та ракет. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, це спільний проєкт Мінцифри, Міністерства оборони, Повітряних Сил України та українських ІТ-компаній.

"Під час повітряних атак кожна хвилина має значення для безпеки людей. Тому важливо, щоб люди мали швидкий доступ до перевіреної військовими інформації і не витрачаючи час на пошук повідомлень у неперевірених джерелах", - пояснив Корецький.

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Він наголосив, що карта не показує точного місця перебування цілей у реальному часі, й у разі оголошення тривоги необхідно одразу прямувати в укриття та залишатися там до відбою.

Міністерка цифрової трансформації України Оксана Ферчук у ефірі телерадіомарафону розповіла, що карта показуватиме такі ворожі цілі, як крилаті ракети, ударні дрони типу "Шахед" (в тому числі реактивні), КАБи (керовані авіаційні бомби) і баражуючі боєприпаси "Банлероль".

За її словами, на карті не будуть відображати рух балістичних ракет, адже вони дуже складно відстежуються і швидко рухаються.

Доступ населення до інформації про рух ворожих цілей

Як повідомляв УНІАН, раніше радник президента, експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш) заявляв, що карту руху "Шахедів" варто відкрити для всіх. За його словами, такий доступ мають автозаправні станції, "Укрзалізниця", інші організації, адміністратори Telegram-каналів, "які словами переказують те, що бачать". Флеш розповідав, що в Міністерстві оборони кілька разів обговорювали цей варіант і "аргументів проти не знайшли".

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