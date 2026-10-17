Зеленський попросив Угорщину дозволити транзит українського зерна: що відповів Мадяр

Потреба у транзиті виникла тому, що експорт сільськогосподарської продукції з українських чорноморських портів через атаки РФ майже зупинився.

Президент України Володимир Зеленський попросив сусідні країни - Польщу, Румунію, Словаччину та Угорщину - дозволити транзит українських вантажів із зерном. Про це розповів прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, пише Reuters.

Угорський лідер заявив, що не заперечуватиме, якщо українські вантажі із зерном лише прямуватимуть транзитом через Угорщину до інших пунктів призначення.

За словами Мадяра, транзит зерна організують за моделлю, запропонованою невдовзі після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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"(Зеленський) попросив Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину та всі сусідні країни дозволити транзит, як це було три-чотири роки тому, на початку війни... Під час нашої особистої зустрічі віч-на-віч він сказав мені, що їм дуже допомогло б, якби вони могли перевозити кукурудзу до Західної Європи в опломбованих потягах... Я відповів, що жодних перешкод не буде, якщо вантажі лише прямуватимуть транзитом через країну", - сказав Мадяр.

Видання нагадало, що Україна є одним із провідних світових виробників пшениці, кукурудзи та насіння соняшнику, і близько 90% експорту цих культур проходить через Чорне море. Однак через російські атаки експорт сільськогосподарської продукції з українських чорноморських портів майже зупинився.

Експорт зерна з України

Як повідомляв УНІАН, зерно втрачає пріоритет в аграрному експорті України через блокаду російськими окупантами чорноморських портів. За словами міністра аграрної політики Тараса Висоцького, Україна вже понад три тижні експортує лише 50% від необхідних обсягів сільськогосподарської продукції. Наразі в пріоритеті – продукція з більшою доданою вартістю.

Також нещодавно Зеленський заявляв, що через кілька місяців почнеться нова криза у сфері сільського господарства, бо виникне дефіцит продовольства у країнах Африканського континенту, у деяких країнах Азії та на Близькому Сході, адже Україна через блокаду морських шляхів не може експортувати мільйони тонн продовольства.

При цьому Польща та Румунія відхилили прохання України пропустити більше зерна на експорт. Зокрема, міністр сільського господарства Румунії Барна Танцош пояснив, що інтереси власних фермерів залишаються пріоритетом. Польща ж заявила, що її інфраструктурне міністерство не планує змін, спрямованих на збільшення транзиту української аграрної продукції.

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