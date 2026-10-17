Після угоди Трампа з Путіним Росія відчувала, що настав її час, - CNBC

Експерти мають сумніви, що угода з Трампом принесе РФ багато грошей, а от політичний вплив значно важливіший.

Угода президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним про послаблення санкцій на російський дизель може принести Москві не стільки фінансову вигоду, скільки політичні дивіденди. Про це пише CNBC з посиланням на експертів.

Домовленість передбачає постачання Росією на світовий ринок 4,8 млн тонн дизельного пального. Однак, за оцінкою колишнього керівника підрозділу Міжнародного енергетичного агентства з нафтових ринків Ніла Аткінсона, цього недостатньо, щоб помітно вплинути на світові ціни.

"Це навіть не зачіпає суті проблеми – обсяги дуже й дуже малі", – заявив експерт в ефірі CNBC.

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Науковий співробітник Центру NEST Сергій Александченко оцінив можливі додаткові експортні доходи Росії від першого етапу угоди у $1,25 млрд за три місяці. Водночас надходження до федерального бюджету РФ будуть значно скромнішими – менш як $30 млн на місяць. Тому, за його оцінкою, домовленість навряд чи суттєво посилить фінансування російської війни.

Головний ризик, як зазначає CNBC, полягає у політичних наслідках. Послаблення санкцій без поступок Кремля щодо України може переконати Москву, що подальший тиск на Захід принесе нові поступки.

"Головна вигода Росії – політична: рішення Трампа послаблює санкційний тиск і підриває єдність Заходу", – пояснив Александченко.

Керівниця напряму досліджень Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марія Снєгова також попередила, що угода може заохотити Кремль вимагати подальшого пом’якшення обмежень. За її словами, виняток із санкцій, чинний до квітня 2027 року, потенційно відкриває можливості для ширшого експорту російського дизелю.

Додаткове занепокоєння викликають обмеження використання супутникового зв’язку Starlink для українських військових. Перший заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач заявив CNBC, що це могло підштовхнути Росію до посилення ударів по цивільній інфраструктурі.

"Росія відчуває, що настав її момент, щоб завдати ще більше болю та страждань цивільній інфраструктурі України", – сказав Деркач.

Політика Трампа

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп відмовився від нових санкцій проти Росії, фактично послабивши тиск на країну-агресора й підірвавши підтримку України. Європейські оглядачі вважають, що це рішення пов’язане з його прагненням знизити ціни на паливо перед виборами, навіть ціною посилення російської військової машини.

Тим часом у Палаті представників США представили двопартійний законопроєкт, який має заблокувати угоду Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального. Документ передбачає скасування винятків із санкцій, заборону інвестицій у російську енергетику та запровадження нових обмежень проти неї.

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