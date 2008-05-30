Фельдман пропонує ввести інститут Уповноваженого з прав дитини

Харків. 30 травня. УНІАН. Народний депутат України (БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН подав на розгляд у Верховну раду проект Закону України «Про Уповноваженого Верховної ради України з прав дитини».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата.

Ратифікувавши в 1991 р. Конвенцію ООН з прав дитини, Україна зобов`язалася здійснити всі необхідні заходи для забезпечення гармонійного та повноцінного розвитку дитини. За результатами розгляду останньої доповіді України 22 вересня 2002 р. Комітет ООН з прав дитини рекомендував Україні впровадити у державну структуру інститут Омбудсмена з прав дитини або спеціальну секці з прав дітей, що мав би повноваження щодо реагування на скарги та звернення дітей. Оскільки існуючий в Україні інститут Уповноваженого Верховної ради України з прав людини не передбачає регулярного моніторингу та оцінки ходу реалізації цієї Конвенції, а також відсутній механізм реагування на індивідуальні скарги, які стосуються порушених прав дітей, гарантованих Конвенцією.

Законодавче впровадження Уповноваженого ВРУ з прав дитини надасть можливість забезпечувати реалізацію Конвенції ООН про права дитини; пропагувати пріоритетність прав дітей у центральних та місцевих органах влади і серед громадськості; впливати на законодавство, розробку політики та її реалізацію шляхом реагування на пропозиції уряду та інших організацій і активно пропонувати зміни зі свого бокув; сприяти ефективній координації дій органів влади на всіх рівнях; сприяти ефективному використанню ресурсів в інтересах дітей; враховувати точку зору дітей; збирати й опубліковувати дані про положення справ; сприяти усвідомленню прав людини серед дітей і дорослих; проводити необхідні розслідування і дослідження; переглядати питання доступу дітей до всіх форм представництва і забезпечення їхніх інтересів (включно з процедурою подання скарги) і їхню ефективність, наприклад у школах та інших закладах, а також залучення дітей у судовій процедурі; реагувати на індивідуальні скарги від дітей або осіб, що їх представляють, і ініціювати або підтримувати дії юридичного характеру з боку дітей.

Основними завданнями законопроекту «Про Уповноваженого Верховної ради України з прав дитини» є забезпечення гарантій державного захисту прав і свобод дитини; розвиток та доповнення існуючих форм і засобів захисту прав дитини; координація діяльності державних органів та громадських організацій у цій сфері; всебічне сприяння поновленню порушених прав дитини; формування єдиного підходу до політики захисту прав дітей; удосконалення законодавства з прав дитини та приведенню його у відповідність з міжнародними стандартами.

Довідка УНІАН. На сьогодні в Україні функціонує інститут Уповноваженого Верховної ради з прав людини. Цю посаду обіймає Ніна КАРПАЧОВА.