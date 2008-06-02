Бюджет області виконано на 104%
12:48, 02 червня 2008Харьків
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Підсумок 5 місяців – оперативні дані
Харків. 2 червня. УНІАН. За підсумками п`яти місяців 2008 р. обласний бюджет виконано на 104%.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного фінансового управління Сергія ОВСЯННИКОВА, за оперативними даними зведений бюджет області за перші п`ять місяців року виконано на 108%. Власні і закріплені доходи - на 114/%. В цілому обласний бюджет по власних і закріплених доходах виконано на 104%.
С.ОВСЯННИКОВ також відзначив, що витрати по обласному бюджету йдуть згідно з бюджетним розкладом.
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