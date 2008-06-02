Бюджет області виконано на 104%

Харків. 2 червня. УНІАН. За підсумками п`яти місяців 2008 р. обласний бюджет виконано на 104%.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного фінансового управління Сергія ОВСЯННИКОВА, за оперативними даними зведений бюджет області за перші п`ять місяців року виконано на 108%. Власні і закріплені доходи - на 114/%. В цілому обласний бюджет по власних і закріплених доходах виконано на 104%.

С.ОВСЯННИКОВ також відзначив, що витрати по обласному бюджету йдуть згідно з бюджетним розкладом.