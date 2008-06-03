Генсек НАТО відвідає Харків

Харків. 3 червня. УНІАН. 16-17 червня в Україні перебуватиме делегація Північноатлантичної Ради на чолі з генеральним секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ у ході міжнародного форуму «Євроатлантичне майбутнє України», який відбувається в Києві.

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО, у свою чергу, повідомив, що делегація Північноатлантичної Ради, окрім Києва, відвідає також Дніпропетровськ, Львів та Харків.