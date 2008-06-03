У справах про наркоторгівлю у Харкові фігурують понад 100 осіб

Харків. 3 червня. УНІАН. У ході розслідування справ про діяльність потужного наркосиндикату в Харківській області, у яких проходять понад 100 осіб, фігурують і представники міської влади Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили на прес-конференції народні депутати України Ігор КАЛЄТНІК (голова Комітету ВРУ з питань боротьби зі злочинністю), Володимир АР’ЄВ (голова підкомітету ВРУ) та Олександр РЯБЕКА (голова підкомітету), які брали участь у нараді міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА з колективом харківської міліції.

У Харкові діє «такий наркосиндикат, якого, можливо, немає і в світі», - заявив В.АР’ЄВ, говорячм про розміри наркоторгівлі в регіоні. За його словами, в цілому «у схемах» контрабанди і обігу героїну, кокаїну, марихуани зафіксовано «понад 100 осіб», які, як підкреслив він, «підлягають перевірці». «Є особи, - сказав при цьому народний депутат, - які причетні до Харківської міської влади».

Говорячи про масштаби наркоторгівлі, І.КАЛЄТНИК зазначив, що Україна, на жаль, «не готова до європейських норм і Харків є тому підтвердження».

Депутати повідомили, що розслідування у Харкові були розпочаті після звернення до Комітету ВРУ понад 2 тисяч громадян з проханням вжити заходів. За словами І.КАЛЄТНІКА, перевірки, зокрема, покалали «стійкість каналу з розповсюдження наркотиків», і є «відповідні документальні підтвердженням поставок у Харківську область».

Після створення спеціальної групи, до якої увійшли і представникки Генпрокуратури, СБУ та МВС, депутати вирішили звернутися до цих структур, і «конкретні особи вже притягуються до відповідальності, тривають перевірки», - сказав І.КАЛЄТНІК і заявив зокрема, про підтримку роботи з очищення міліції, яку проводить міністр Юрій ЛУЦЕНКО. «Це дуже важка боротьба, - сказав керівник Кормітету ВРУ, - але міністр пішов на це, і ми його підтримуємо».

За словами В.АР’ЄВА, вже встановлена причетність до наркоторгівлі «осіб з Управління МВС в Харківській області, з харківської прокуратури та органів місцевого самоврядування». Йде тиск на групу з первірки, сказав він, але «справа просувається», «скриваються пласти, які можуть перевернути уяву про правоохоронні органи».

Водночас депутати мало оперували конкетними цифрами, аби не зашкодити перевіркам, і зазначили, зокрема, що «як тільки матеріали надійшли до Комітету, вже це стало перепоною для розслідування». За словами Олександра РЯБЕКИ, в рамках розслідувань МВС уже «порушило три справи», «поновлена кримінальна справа щодо заступника прокурора Харківської області», фігурують «колишні працівники міліції, громадяни Росії, керівники деяких приватних структур». Нардеп сказав, зокрема, про «стійкий канал з Одеси до Харківщини і в Росію», і що є офіційно «багато даних про зброю, наркотики, щоб серйозно працювати».

Депутати повідомили, що після певного етапу роботи і розслідувань у Харкові дане питання може бути винесене на розгляд Верховної ради аж до прийняття рішень на рівні парламенту.