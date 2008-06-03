Луценко не має інформації, аби коментувати отруєння Ющенка

Харків. 3 червня. УНІАН. Міністр внутрішнгіх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не має жодної інформації, аби коментувати отруєння кандидата на посаду глави держави Віктора ЮЩЕНКА під час виборів Президента України в 2004 році.

Як передає кореспондент УНІАН, свою позицію Ю.ЛУЦЕНКО висловив сьогодні на прес-конференції, коментуючи на прохання журналістів заяву народного депутата Давида ЖВАНІЇ про те, що отруєння В.ЮЩЕНКА не було.

За словами міністра, через відсутність такої інформації йому нема про що говорити, тим більше, будувати якісь здогадки у такій важливій справі.

«Я не буду коментувати того, чого не знаю, я не маю жодної службової і неслужбової інформації щодо отруєння, тому в даному випадку не маю про що коментувати. Будувати здогадки на справі, яка носить загальнодержавну вагу, не збираюся», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.