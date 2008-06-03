Луценко вірить у демократичну коаліцію

Харків. 3 червня. УНІАН. Міністр внутрішнгіх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вірить у майбутнє парламентської демократичної коаліції, попри перешкоди, які чинить партизанськими, як він висловився, методами партія «Єдиний центр».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр, відповідючи на запитання журналістів у вівторок на прес-конференції у Харкові.

«Коаліція буде працювати, хоча їй це робити важко через партизансьий загін «Єдиного центру», який ізнутрі підриває багато потрібних для ефективної діяльності уряду законів. Як ви розумієте, не можна працювати, не приймаючи поправки до законів або нових законів, і виконувати взяті зобов’язання», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він навів приклад зволіканя з прийняттям закону про дорожній рух в Україні.

«Розроблений нами прект закону змін до 12 законів, пов’язаних з дорожнім рухом, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, - був внесений Президентом як невідкладний і, мало того, зумів пройти навіть перше читання. Але, будучи внесеним у перші дні функціонування парламенту, він досі не прийнятий. Скажіть мені, як я можу відповідати за стан на дорогах на повну котушку, як кажуть, якщо парламент, якиий мене делегував міністром, не дає мені притийняти закон, який потрібен і міліції, і супільству. Так, нам вдалося на 20% зменшити смертність на дорогах, на 25% зменшити травмованість на дорогах, але для того, щоб радикально покращати ситуацію, потрібен новий закон. Невже не очевидно, що та більшість депутатів, яка сформувала уряд, має дати йому можливість працювати. Працювати чи їхати з чотирма палкама в чотирьох колесах на возі, м’яко кажучи, не зручно».

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, «коаліція буде існувати, бо іншого формату не існує для нинішнього складу Верховної ради». Він переконаний, що його «колеги по фракції «НашаУкраїна – Народна самооборона», а також Блоку Юлії ТИМОШЕНКО не мають жодних бажань створювати антикризову чи широку коаліцію з Партією регіонів». З іншого боку, додав міністр, «для того, щоб ефективно покращувати ситуацію в країні, коаліція не просто повинна існувати, а повинна приймати закони, направлені на покращання ефективного управління державою».

«Коаліція не самоціль, ціллю її є ефективна робота. От з цим у нас поки що є проблеми. І саме звідси виходять усі напруги, які нині переживає суспільство і політикум», - вважає Ю.ЛЮЦЕНКО.