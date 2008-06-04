Луценко готовий відповісти у справі про підводні човни та альпійських стрільців

Харків. 4 червня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України, лідер Громадського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що не має наміру “ховатися” за лікарняним чи відпусткою від відповідальності та правоохоронних органів.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав у вівторок на прес-конференції у Харкові, передає прес-служба міністра.

“Я настілки впевнений у своїй правоті, що не збираюся ані ховатися, ані “лікуватися”, ані іди у відпустку, як мені багато хто радить”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, ціллю усіх кримінальних справ проти нього було “пред’явити будь-які надумані звинувачення і відсторонити мене від займаної посади, але це не пройде”.

“Я виграв суд за надуманими звинуваченнями, які були мені висунені Генпрокуратурою України. Очевидно, вони й самі розуміли безпідставність своїх звинувачень, бо представник прокуратури у суді виглядав надто непереконливо”, – додав він, коментуючи рішення Подільського районного суду м. Києва.

Міністр також не сумнівається, що виграє у суді й інші справи подібного характеру, якщо такі порушуватимуться в майбутньому. “Я чистий перед законами і людьми. Звісно, я робив помилки, але за моєю спиною немає злочинів. Тому я спокійний і впевнений у собі. Тепер, посилаючись на рішення суду, я можу підтвердити, що всі справи проти мене – замовні”, – наголосив він.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що 2006 року, коли проти нього висувалися звинувачення у справах, які судом визнані незаконними, “пан ПУКШИН (Ігор ПУКШИН - зараз заступник глави Секретаріату Президента, уповноважений Президента з питань контролю за діяльністю СБУ – УНІАН) заявляв про сміхотворність цих звинувачень, а тепер заявляє, що за них слід відповідати”.

“Була справа по пістолетах, була справа по паспорту, була справа по літаках, я готовий до справ по вертольотах та підводних човнах, бойових плавцях та альпійських стрільцях. Але такі справи не мають жодних судових перспектив”, – переконаний міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО висловив вдячність суду, який зняв звинувачення, за його об’єктивність.

Міністр також додав, що готовий піти на засідання Тимчасової слідчої комісії парламенту у справі Ю.ЛУЦЕНКА, яке “анонсував її голова пан ДЖИГА, бо досі не запрошувався на її засідання, а тому не мав змоги відповісти на поставлені запитання”.