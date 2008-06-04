Луценко: є свідчення про причетність представників влади Харкова до наркоторгівлі

Харків. 4 червня. УНІАН. Міністр внутрішнгіх справ України Юрій ЛУЦЕНКО підтвердив наявність доказів про причетність деяких представників влади Харкова до організації наркотрафіку, який проходив через територію України і ряду суміжних держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр у вівторок на прес-конференції в Харкові, відповідючи на запитання журналістів про те, що раніше в повідомленнях говорилося про участь у наркоторгівлі не лише працівників міліції, а й деяких представників влади Харкова.

Коментуючи, зокрема, заяви мера Харкова Михайла ДОБКІНА про те, що це провокації проти нього і в затриманих вибивають покази щодо його причетності до наркобізнесу, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «На жаль, це не новина, коли харківські чиновники різного рівня, випереджуючи ймовірні звинувачення в причетності до тих чи інших правопорушень, використовують прес-конференції і голослівні звинувачення на адресу органів внутрішніх справ».

Водночас міністр заявив, що йому особисто «не відомо про будь-які покази щодо ДОБКІНА у справі про харківський наркотрафік».

«Я можу підтвердити лише, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, що затримані наркоділери, а також інші особи, які причетні до організації наркотрафіку, дійсно дають покази, які можуть свідчити про причетність до кримінальних діянь посадових осіб харківської міськради. Це правда. Але наразі вони проходять у якості свідків. І саме в такій якості був, як ви знаєте, напевно, запрошений пан секретар Харківської міськради (Геннадій КЕРНЕС – УНІАН) для дачі показів. У п’ятницю він не з’явився для цієї дачі, сподіваємося, що завтра він, уже будучи втішений тим, що ЛУЦЕНКО поїхав, прийде до міліції і дасть всі необхідні покази. В даному випадку в якості свідка він зобов’язаний це зробити – прийти і дати покази. І не тільки він».

При цьому міністр повідомив про розслідуванні інших фактів зловживань харківських посадовців. «Міліція займається розслідуванням зловживань у сфері земельних відносин, які також, вочевидь, рано чи пізно будуть пов’язані з тим чи іншим чиновником місцевої влади. Як ви розумієте, без їхньої участі незаконне відчуження земілі не моголо б відбутися. Також існують ряд резонансних справ, у тому числі і замах на життя і здоров’я людини, яка дає покази, що можуть свідчити також про причетність до цих справ достатньо високопоставлених чиновників».

Але, зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, «починати бурхливо на це реагувати і демонструвати всім зашиті кишені немає сенксу». «Міліція не збирається затримувати будь-кого із чиновників із двома грамами підкинутого порошку поки я міністр внутрішніх справ. Цього не було і не буде», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як поввідомляв УНІАН, у вівторок, 3 червня, на прес-конференції у Харкові народні депутати України (голова і члени комітету ВРУ з питань боротьби зі злочинністю Ігор КАЛЄТНІК, Володимир АР’ЄВ та Олександр РЯБЕКА відповідно) повідомили про великі мастаби наркоторгівлі в Харківській області. Вони заявили, що у справі про діяльність потужного наркосиндикату на Харківщині проходять понад 100 осіб, серед яких фігурують і представники міської влади Харкова.