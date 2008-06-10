Грищенка призначено послом України в Росії
09:52, 10 червня 2008Харьків
0 0
Харків. 10 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Костянтина ГРИЩЕНКА послом України у Російській Федерації.
Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті глави держави:
Про призначення К. Грищенка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Російській Федерації
Призначити ГРИЩЕНКА Костянтина Івановича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Російській Федерації.
Президент України Віктор ЮЩЕНКО
10 червня 2008 року
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter