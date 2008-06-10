Грищенка призначено послом України в Росії

09:52, 10 червня 2008
Харьків
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Харків. 10 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Костянтина ГРИЩЕНКА послом України у Російській Федерації.

Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті глави держави:

Про призначення К. Грищенка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Російській Федерації

Призначити ГРИЩЕНКА Костянтина Івановича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Російській Федерації.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

10 червня 2008 року

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