Грищенка призначено послом України в Росії

Харків. 10 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Костянтина ГРИЩЕНКА послом України у Російській Федерації. Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті глави держави: Про призначення К. Грищенка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Російській Федерації Призначити ГРИЩЕНКА Костянтина Івановича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Російській Федерації. Президент України Віктор ЮЩЕНКО 10 червня 2008 року

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter