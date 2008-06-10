Губернаторам заборонили їхати на килим до Тимошенко

Харків. 10 червня. УНІАН. Голови обласних державних адміністрацій не прибудуть завтра до Києва на заплановане засідання Кабінету міністрів, оскільки уряд не потурбувався про погодження цих відряджень з Президентом України.

Про це заявив сьогодні заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Він вказав, що вже не вперше керівництво Кабміну намагається викликати голів ОДА до столиці на різні наради, однак попередньо не надсилає відповідних клопотань про це главі держави Віктору ЮЩЕНКУ.

Президентський Секретаріат неодноразово звертав увагу уряду на необхідність погодження усіх виїздів керівників областей за межі підпорядкованих їм територій, як цього вимагаєуУказ Президента від 11 лютого цього року. Однак і цього разу керівництво Кабміну запрошує голів ОДА в Київ без санкції глави держави, зауважив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

За його словами, про ці наміри на Банковій дізналися з повідомлень засобів масової інформації. Жодного офіційного листа від Кабміну, в якому була б вказана дата і мета участі обласних керівників в урядових нарадах, до Секретаріату Президента не надходило.

ЗМІ повідомляють про плани Кабінету міністрів заслухати голів ОДА щодо показників інфляції у ввірених їм областях, причому анонсується винесення суворих доган, зазначає Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

«Складається враження, що у питанні відряджень обласних керівників уряд вразила часткова втрата пам`яті. Можливо, ця дивна забудькуватість є лише маскуванням намірів уряду перекласти відповідальність за зростання інфляції на місцеве керівництво. Адже нерідко з вуст високопосадовців із Кабміну лунали заяви про якісь унікальні особливості розвитку інфляційних процесів в регіонах, поза дією об`єктивних економічних чинників в масштабах усієї країни. Тому цілком вірогідним виглядає припущення про те, що на черговому засіданні Кабінету міністрів із голів ОДА намагатимуться зробити громовідвід за численні прорахунки уряду в справі приборкання інфляції», - заявив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Заступник глави Секретаріату відзначив, що намагання викликати керівників ОДА без погодження з Президентом є прикладом некоректної поведінки Кабміну у відносинах із главою держави. «Прем`єр-міністр під час робочих зустрічей із Президентом запевняла, що у двосторонніх взаєминах більше не буде факторів ризику. Тому не варто створювати напруженість там, де її можна легко уникнути, всього лише чітко виконуючи указ Президента», - резюмував Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня на прес-конференції міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН заявив, що на засіданні Кабінету міністрів 11 червня планується заслухати голів Сумської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької і Одеської обласних державних адміністрацій щодо причин, які призвели до найвищого рівня інфляції у цих регіонах.