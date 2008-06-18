Харків розраховує на готелі Полтави

Харків. 18 червня. УНІАН. З 17 по 19 червня у Полтаві за участю харківських фахівців управління з питань підготовки і проведення в місті Харкові фінального турніру чемпіонату Європи 2012 з футболу відбудеться семінар з питань надання необхідних гарантій щодо підготовки та проведення Євро-2012.

Захід проводиться в рамках Угоди про співпрацю органів місцевого самоврядування міст Полтави і Харкова щодо підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу, повідомляє сайт Харківської міськради.

Напередодні у Полтаві відбулася робоча зустріч представників двох міст. У ній взяли участь з боку Харкова - начальник управління з питань підготовки та проведення в місті Харкові фінального турніру чемпіонату Європи 2012 з футболу Володимир ГРОМОВ, начальник відділу зовнішньоекономічної політики Департаменту міжнародного співробітництва Олексій ПОНІКАРОВСЬКИЙ, з боку Полтави - перший заступник Полтавського міського голови Валентин ГЕРАСИМЕНКО та начальники профільних управлінь виконкому.

Під час зустрічі обговорювалися питання використовування інфраструктури Полтави для підготовки та проведення в Харкові ЧЄ-2012. Як наголошувалося, Полтава є транзитним містом на відрізку слідування Київ - Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, і вона готова надати свою туристичну інфраструктуру та готельне господарство для туристів та гостей міста, які прибудуть на чемпіонат Європи з футболу у 2012 р.

На даний момент Полтава має близько 400 номерів 4* рівня. До чемпіонату Європи з футболу у Полтаві буде продовжено будівництво нових 3*,4* і 5* готелів. Кількість місць у них буде уточнена до 7 липня цього року.

Як повідомлялося раніше, 29 травня 2008 р. мери Харкова і Полтави підписали Угоду про співпрацю органів місцевого самоврядування двох міст щодо підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу.

Угода про співпрацю передбачає створення додаткових механізмів реалізації вимог міської цільової програми підготовки та проведення матчів фінального турніру чемпіонату Європи 2012 р. з футболу в Україні, а також залучення додаткових ресурсів інфраструктури м.Полтави для виконання заходів та завдань програми з питань: розміщення гостей чемпіонату, забезпечення безпеки під час їхнього пересування, використання можливостей аеропорту Полтави, організації дозвілля та медичного забезпечення.