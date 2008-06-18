Черномирдін покине Україну - прогноз

Харків. 18 червня. УНІАН. Віктор Черномирдін, який сім останніх років працює на посаді надзвичайного і повноважного посла Росії в Україні, найближчим часом повернеться на батьківщину.

Як повідомляє «Независимая газета», цю новину зараз обговорюють усі українські політики, а джерело видання в МЗС Росії цю інформацію фактично підтвердило, зазначивши, що конкретна дата зміни глави дипмісії у Києві залежить від президента Росії.

Експерти в обох столицях можливу відставку російського посла пов`язують з 225-річчям Севастополя, яке минулими вихідними відсвяткували за українським, а не російським сценарієм, відзначає Газета.ру.