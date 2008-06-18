Євро-2008: Франція – гуд бай!

Харків. 18 червня. УНІАН. У вівторок закінчилися матчі третього туру чемпіонату Європи з футболу у групі C.

Голландія - Румунія 2:0 (Хунтелаар 54, ван Персі, 87)

Франція - Італія 0:2 (Пірло 25 пен., де Россі 62)

До плей-офф виходять Голландія з абсолютним результатом та Італія.

Сьогодні відбудуться завершальні матчі в групі D: Греція (0 очок) - Іспанія (6 очок) і Росія (3 очки) - Швеція (3 очки).