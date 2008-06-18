Ющенко сьогодні заслухає Авакова

Харків. 18 червня. УНІАН. Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО заслухає доповідь голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА.

Ця зустріч буде проходити в рамках традиційних нарад Глави держави з керівниками областей.

За словами прес-секретаря Президента Ірини ВАННИКОВОЇ, ключовими темами обговорення стануть соціально-економічний розвиток області та виконання місцевою владою пріоритетних завдань, визначених Президентом.

Серед них - підготовка до проведення фінальної частини Євро-2012, а також будівництво доріг і доступного житла.