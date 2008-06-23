Харківські депутати хочуть знати правду про ОУН-УПА

Харків. 12 червня. УНІАН. Харківська міськрада звернулася до депутатів Держдуми Російської Федерації з проханням «посприяти в офіційному одержанні розсекречених у 2008 р. архівних матеріалів НКВД-МГБ СССР, що висвітлюють справжню діяльність ОУН-УПА на території України та суміжних держав».

Як передає кореспондент УНІАН, звернення харківських депутатів до російських колег ухвалене на XXIII сесії міськради і опубліковане на сайті міськради.

Необхідність свого кроку харківські депутати умотивовують тим, що «в последнее время отдельные политические силы Украины, используя любые средства, пытаются добиться политической и исторической реабилитации деятельности ОУН-УПА на территории Украины и сопредельных государств».

«К попыткам пересмотреть историю и скрыть от будущих поколений правду о деятельности ОУН-УПА, - вважає зокрема міськрада, - можно отнести присвоение звания Героя Украины активно сотрудничавшему в годы войны с Абвером и «СС» главнокомандующему УПА Роману Шухевичу. «Он же, - приводят пример депутаты, - является автором беспрецедентного по своей жестокости и цинизму в истории Великой Отечественной Войны приказа, содержащего следующие предписания: „... ускорить ликвидацию поляков, под корень вырезать, чисто польские села сжечь, села смешанные – истреблять только польское население. За убийство одного украинца расстреливать 100 поляков».

Депутати стверджують, що «отдельными политиканами предпринимаются попытки уравнять в правах ветеранов Великой Отечественной войны, освободивших ценой своей жизни Украину и Европу от фашизма, с бандитами, помогавшими фашистским оккупантам устанавливать на захваченных территориях свой порядок, принимавшими участие в карательных операциях против мирных жителей, получавшими снабжение от фашистских войск и проходившими специальную подготовку в немецких учебных лагерях».

У зверненні говориться: «О масштабах искусственно создаваемого образа ОУН-УПА, как организации, действовавшей исключительно в интересах украинского народа, свидетельствует сокрытие реальной исторической информации от общества, попытки пересмотра образовательных программ по истории в учебных заведениях всех уровней, постоянное распространение лживой, неподтвержденной информации о «вояках», «героях» и «подвигах» УПА в обществе, попытки переименования улиц в их честь, незаконные установления памятных знаков с соответствующими атрибутами.

Для достижения своих целей некоторые политические силы умышленно искажают общеизвестные исторические факты о преступной деятельности ОУН-УПА, создавая мифы о борьбе ОУН-УПА за независимость Украины против гитлеровцев.

Преступная деятельность ОУН-УПА подтверждена решениями Нюрнбергского международного военного трибунала, которыми действия в период Второй мировой войны войсковых подразделений Ваффен СС, 14-ой гренадерской дивизии «Галичина», батальонов «Нахтигаль» и «Роланд», сформированных из членов ОУН и других националистических организаций признаны военными преступлениями против человечества.

Доказанными фактами геноцида в Украине ХХ столетия кроме гитлеровского Голокоста евреев и цыган являются, в том числе, уничтожение бойцами УПА десятков тысяч поляков. На протяжении 1943 - 1947 гг. от рук воинов УПА погибли от 75 до 100 тысяч поляков, не менее 30 тысяч из которых погибли на Волыни.

Весь мир обошли страшные фотографии трупов детей, которыми бандеровцы «украсили» деревья в селе Лозовая на Тернопольщине.

Зверская жестокость, с которой совершались эти преступления, вызывала удивление даже у эсэсовцев.

Генеральный комиссар Волыни и Подолья обергруппенфюрер СС Шене 28 мая 1943 года писал: «национальные бандиты проявляют свою деятельность также в нападениях на безоружных поляков. По нашим подсчетам, на сегодняшний день замучено 15 тысяч поляков! Колонии Янова Долина больше не существует». Зверства ОУН-УПА были направлены не только против поляков, россиян, евреев и цыган, но и против своего собственного народа – украинцев, сражавшихся в рядах советской армии, солдат и офицеров, учителей и врачей, против украинцев, работавших в органах власти, которым «псевдогерои» стреляли в спину.

В Харьковском городском совете есть представители отдельных партий, в угоду политической конъюнктуре пытающиеся поддержать центральную власть в потугах фальсификации исторической правды об ОУН-УПА. Но в целом Харьковский городской совет верен моральным ценностям своих избирателей и защищает историю Великой Отечественной Войны, ее истинных героев».

16 квітня 2008 р. Харківська міськрада, повідомляється у зверненні « абсолютным большинством голосов отменил решение исполнительного комитета Харьковского городского совета от 30.09.1992 г. о предоставлении разрешения на размещение памятного знака в честь пятидесятилетия ОУН-УПА.

На информационном сервере Министерства иностранных дел Российской Федерации опубликована информация о том, что Федеральная Служба Безопасности России рассекретила часть архивных материалов НКВД-МГБ СССР, касающихся деятельности ОУН-УПА. В разделе сервера «Архивная служба» были опубликованы некоторые из этих материалов.

Харьковский городской совет, как представительский орган полуторамилионного города, чтя память о подвиге советского народа, сражавшегося с полчищами фашистов и их приспешниками на поле боя, считая необходимым донести до нынешнего и грядущих поколений правду об ОУН-УПА, подтвержденную неопровержимыми историческими документами, обращается к Государственной Думе Российской Федерации с просьбой оказать содействие в официальном получении рассекреченных в 2008 году архивных материалов НКВД-МГБ СССР, освещающих истинную деятельность ОУН-УПА на территории Украины и сопредельных государств».

При цьому у своєму зверненні до депутатів Держдуми РФ харківська міськрада не робить посилань на джерела інформації та документи про діяльність ОУН-УПА.