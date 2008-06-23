УБОЗ затримав КаМАЗ, який перевозив 15 тонн джинсів

Харків. 23 червня. УНІАН. У Харківській області затримано КаМАЗ, завантажений 15 тоннами контрабандних джинсів виробництва Сирії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, працівники відділу з обслуговування Південної залізниці УБОЗ Управління МВС України на залізничному транспорті, відділу швидкого реагування «Сокіл» УБОЗ ГУ МВС України у Полтавській області та працівники відділу «К» УСБУ Харківської області затримали на українсько-російському кордоні поблизу прикордонного посту «Плетенівка» Вовчанського району Харківщини КаМАЗ без номерів державної реєстрації при спробі перетнути державний кордон України поза митним пунктом пропуску.

За матеріалами УБОЗ слідчим відділом УСБУ в Харківській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.