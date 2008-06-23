Помер розвідник Святогоров

Харків. 23 черня. УНІАН. Учора, 22 червня 2008 року, на 95-му році життя помер легендарний радянський розвідник Олександр Пантелеймонович Святогоров.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Служби зовнішньої розвідки України, О.Святогоров був одним із прототипів героя фільму «Щит і меч» - розвідника Йогана Вайса, який сміливо діяв у глибокому тилу ворога. За його голову гітлерівці обіцяли 150 тисяч чеських крон. Про нього написано ряд книг («Його ім’я Зорич», «Подвійна западня», «Смерть і життя поруч»), нарисів та інтерв’ю, знято кілька документальних фільмів.

О.Святогоров народився 15 грудня 1913 року у Харкові. Робітничу спеціальність здобував у Запоріжжі, працював на металургійному комбінаті «Запоріжсталь». В органах держбезпеки з 1940 року. Під час Великої Вітчизняної війни займався підготовкою розвідувально-диверсійних груп і їх закиданням у тил противника в районах Харкова, Ворошиловграда, Сталінграда. У 1944 – 1945 роках виконував розвідувальні завдання на окупованих територіях Польщі і Чехословаччини. Забезпечив проникнення у Люблінську розвідувальну школу абвера, завдяки чому вдалося знешкодити багато гітлерівських агентів. Під його командуванням загін захопив у полон кількох важливих офіцерів вермахту, яких передали фронтовій розвідці 2-го Українського фронту. Після війни працював по лінії зовнішньої розвідки у країнах Європи. За його участю була проведена успішна операція, в результаті якої вдалося одержати секретні шифри однієї із західноєвропейських розвідок і протягом двох років ними користуватися.

До останніх днів О.Святогоров проживав у Києві. Полковник у відставці. Нагороджений орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни II ступеня, Богдана Хмельницького III ступеня, «За заслуги» III ступеня, а також зарубіжними орденами: Польщі – «Партизанський військовий хрест», Чехословаччини – «Військовий хрест», «Орден Словацького Народного Повстання», «Червона Зірка ЧРСР» та багатьма медалями.