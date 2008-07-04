Пожежа у Вовчанському районі: загинуло двоє людей
09:53, 04 липня 2008Харьків
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Причина пожежі встановлюються
Харків. 4 липня. УНІАН. Під час пожежі на території приватного домоволодіння в селі Жовтневе Вовчанського району загинуло двоє людей.
Як повідоили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в Харківській області, пожежники прибули на місце пожежі за 7 хвилин після надходження сигналу, але врятувати людей не вдалося.
Вони смертельно отруїлися чадним газом ще до прибуття рятівників.
Прямі збитки від пожежі становлять 43 тис. грн. Причина пожежі встановлюються.
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