Пожежа у Вовчанському районі: загинуло двоє людей

Харків. 4 липня. УНІАН. Під час пожежі на території приватного домоволодіння в селі Жовтневе Вовчанського району загинуло двоє людей.

Як повідоили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в Харківській області, пожежники прибули на місце пожежі за 7 хвилин після надходження сигналу, але врятувати людей не вдалося.

Вони смертельно отруїлися чадним газом ще до прибуття рятівників.

Прямі збитки від пожежі становлять 43 тис. грн. Причина пожежі встановлюються.