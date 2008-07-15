Руслана виступить на «Печенізькому полі»
10:18, 15 липня 2008Харьків
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Нова програма співачки - «Амазонка»
Харків. 15 липня. УНІАН. Цього року в етнофестивалі «Печенізьке поле», який відбудеться 19 липня, візьме участь співачка Руслана.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі фестивалю, Руслана буде спеціальним гостем фестивалю і виступить з новою програмою «Амазонка».
Серед гостей фестивалю також ансамблі «ARS NOVA» (у його арсеналі близько сімдесяти музичних інструментів), «Бряц Band» (популярна музика на народних інструментах), «Бандур@PRO» Романа ГРИНЬКІВА та колектив з Харкова «Кiuilа» (група працює в жанрі world music).
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