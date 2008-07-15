Руслана виступить на «Печенізькому полі»

Харків. 15 липня. УНІАН. Цього року в етнофестивалі «Печенізьке поле», який відбудеться 19 липня, візьме участь співачка Руслана.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі фестивалю, Руслана буде спеціальним гостем фестивалю і виступить з новою програмою «Амазонка».

Серед гостей фестивалю також ансамблі «ARS NOVA» (у його арсеналі близько сімдесяти музичних інструментів), «Бряц Band» (популярна музика на народних інструментах), «Бандур@PRO» Романа ГРИНЬКІВА та колектив з Харкова «Кiuilа» (група працює в жанрі world music).